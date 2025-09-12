dalivali.bg
Репетиция или грешка: Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО

Според анализатори руският президент би бил много доволен от резултата в Полша

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:06 ч. 12.09.2025 г.

Ако намерението на Владимир Путин беше да използва ранната сутрешна атака с дронове в Полша, за да тества въздушната отбрана на НАТО, руският президент би бил много доволен от резултата. И, както предупреждават експертите, вероятно ще бъде насърчен да отиде по-далеч следващия път, пише „Файненшъл таймс“ в свой анализ.

Нарушението на полското въздушно пространство накара изтребителите на НАТО да излетят и да свалят някои от ракетите – за първи път военният алианс, воден от САЩ, се ангажира директно с руските въоръжени сили, откакто Путин започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Това бележи опасна нова глава в конфликта, който продължава вече повече от три години и половина.

Но според официални лица, експерти по отбрана и анализатори, това също така ще покаже колко неподготвена е Европа за масираните въздушни атаки, които Русия нанася на Украйна почти всяка нощ, разкривайки мащаба на инвестициите, необходими за укрепване на източния фланг на НАТО.

Полша заяви, че руската атака с дронове не е била

„Европа се нуждае от многослойна, интегрирана система за противовъздушна отбрана, която да може да оцени мащаба на настъпваща атака и да насочи подходящите ресурси, за разлика от реакцията в сряда сутринта, когато скъпи изтребители като холандските Ф-35 бяха изпратени да свалят евтини дронове.

Очевидно това не беше инцидент, като се има предвид броят на дроновете. Това беше репетиция. За да се проучи и да се разбере колко добри са нашите системи за ранно предупреждение, какви са нашите времена за реакция“, коментира Бен Ходжис, бивш командващ на американската армия, цитиран от БТА.

Виктор Орбан осъди навлизането на руски дронове в Полша като недопустимо

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето нарече нахлуването на дроновете умишлена атака, която цели да провокира и да тества: „Москва умишлено подклажда ескалация, която никой не иска. Очевидно е, че тя няма интерес от примирие или мир“.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че от приблизително 19 дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство, само четири, „които представлявали пряка заплаха“, са били свалени. Според полската армия повечето от дроновете са били примамки, които Русия използва рутинно, за да отвлече вниманието и да претовари въздушната отбрана на Украйна преди последващи вълни от ракети и въоръжени дронове.

Русия и Беларус започват военни учения, докато Западът наблюдава с тревога

ЕС възнамерява да засили защитата на своите граници с Русия. Съобщението дойде малко след като Варшава обяви, че е унищожила поне три руски дрона в своето въздушно пространство в сряда – реакция, която предизвика опасения от ескалация на войната в Украйна, съобщи Европейският нюзрум.

НАТО призна, че противовъздушната й отбрана на източния фланг е една от слабите й точки и се нуждае от спешни инвестиции. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали "много успешната реакция на НАТО" и обеща да защити "всеки сантиметър от територията на съюзниците", посочва още „Файненшъл таймс".

