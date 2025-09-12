dalivali.bg
София
Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Доналд Тръмп

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:03 ч. 12.09.2025 г.

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс.

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО.

Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Кремъл няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Полският външен министър Радослав Шикорски, който е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп.

"В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в Х.

„Липсват действия“: Зеленски разкритикува реакцията на Запада за руските дронове в Полша

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.

