Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка

Извънредно заседание на ООН заради нарушаването на полското въздушно пространство от Русия. Това е първият случай, в който държава членка на НАТО директно унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна.

Как Европа и НАТО ще противодействат на руските провокации?

Питаме генерал Константин Попов, бивш началник на отбраната и бивш председател на Комисията по отбрана в Народното събрание.

„Това е една предвидима стъпка, за да има по-ясна картина във въздушното пространство, за да има по-строг контрол, за да могат да се взимат по-бързо решенията, защото, очевидно е преценено, че има възможност и вероятност и за следващи такива провокации. Затова, за да не се покаже слабост, се взимат съответните мерки“, заяви бившият началник на отбраната.

Дали този риск е сериозен, предстои да видим – уточни още той.

Установените руски дронове в небето на натовска държава той определи не като заплаха, а провокация. С цел например да се провери готовността на въздушната отбрана, колко бързо ще се действа и как ще се реагира политически. Като причина той посочи, че дроновете не са носели бойни заряди и „като че ли не е имало цели на полска територия“.

Ген. Попов отрече варианта да става дума за грешка от руска страна.

„Можем да си позволим да се защитаваме, но ще ни струва много скъпо. Ние трябва наистина, имайки предвид, новите предизвикателства във войната, да развием нашите мощности индустриални в отбранителната сфера, така че да можем да произвеждаме достатъчно евтино и бързо“, каза той.

Задействането на член 4 от договора на Северноатлантическия пакт ген. Попов определи като демонстрация на решителност.

„Когато говорим за сигурност и устойчивост ние трябва да имаме предвид, че в НАТО не е само оръжието. НАТО е политико-военен съюз. Много институции участват в тази устойчивост и трябва да има много добра координация между всички“, поясни още бившият началник на отбраната.

Какво още коментира той вижте във видеото към материала.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase