Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка

Целта - да се провери готовността на въздушната отбрана, колко бързо ще се действа и как ще се реагира политически

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:23 ч. 12.09.2025 г.

Извънредно заседание на ООН заради нарушаването на полското въздушно пространство от Русия. Това е първият случай, в който държава членка на НАТО директно унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна.

Как Европа и НАТО ще противодействат на руските провокации?

Питаме генерал Константин Попов, бивш началник на отбраната и бивш председател на Комисията по отбрана в Народното събрание.

„Това е една предвидима стъпка, за да има по-ясна картина във въздушното пространство, за да има по-строг контрол, за да могат да се взимат по-бързо решенията, защото, очевидно е преценено, че има възможност и вероятност и за следващи такива провокации. Затова, за да не се покаже слабост, се взимат съответните мерки“, заяви бившият началник на отбраната.

Руски дронове навлязоха в Полша, последва незабавна реакция - Активира се член 4 от договора с НАТО

Дали този риск е сериозен, предстои да видим – уточни още той.

Установените руски дронове в небето на натовска държава той определи не като заплаха, а провокация. С цел например да се провери готовността на въздушната отбрана, колко бързо ще се действа и как ще се реагира политически. Като причина той посочи, че дроновете не са носели бойни заряди и „като че ли не е имало цели на полска територия“.

Ген. Попов отрече варианта да става дума за грешка от руска страна.

Как случилото се с руските дронове в Полша отекна у нас?

„Можем да си позволим да се защитаваме, но ще ни струва много скъпо. Ние трябва наистина, имайки предвид, новите предизвикателства във войната, да развием нашите мощности индустриални в отбранителната сфера, така че да можем да произвеждаме достатъчно евтино и бързо“, каза той.

Задействането на член 4 от договора на Северноатлантическия пакт ген. Попов определи като демонстрация на решителност.

„Когато говорим за сигурност и устойчивост ние трябва да имаме предвид, че в НАТО не е само оръжието. НАТО е политико-военен съюз. Много институции участват в тази устойчивост и трябва да има много добра координация между всички“, поясни още бившият началник на отбраната.

Какво още коментира той вижте във видеото към материала.

