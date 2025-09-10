Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители.

Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

Един от свалените апарати е паднал върху жилищна сграда в Източна Полша. Няма пострадали. Друг е достигнал до Централна Полша. Премиерът Доналд Туск обяви, че страната е изправена пред мащабна провокация.

Снимка: bTV

„Тази ситуация ни доближава най-опасно до пряк конфликт от Втората световна война насам. Имаме пълномащабна война отвъд украинско-руската ни граница, но вече имаме нещо, което надхвърля границите на обикновените провокации в собственото ни небе. И може би днес трябва да го кажем отново много силно и ясно: Полша днес има политически враг, който не крие враждебните си намерения отвъд източната си граница“, обяви той.

Изтребители Ф-35 на НАТО са се включили в отразяването на въздушната атака. По-късно през деня генералният секретар на Алианса Марк Рюте нарече атаката „абсолютно безразсъдни и опасни действия“ и гарантира подкрепата за Полша.

Снимка: bTV

„Това, което видяхме тази нощ, беше много успешна реакция на НАТО, на самата Полша, разбира се, както и на Нидерландия, Германия и Италия. Показахме, че сме способни да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО“, обяви той.

Кремъл отказа коментар за инцидента. А военното министерство в Москва обяви, че нападение срещу Полша не е било планирано.

Все пак е много вероятно инцидентът да е тънка провокация на Москва, с която да подскаже, че е твърде близо до границите на НАТО. Възможно е и дроновете да са били заблудени от заглушаването на сигнала за управление – точно това се е случило по същото време над Беларус, където националната противовъздушна отбрана е свалила няколко безпилотни апарата – без да се уточнява дали са били руски или украински.

Заради сериозността на този инцидент, който е първи по рода си на територията на НАТО, Полша активира член 4 от договора с НАТО. Той предвижда консултация със страните партньори от Алианса, когато една страна се почувства застрашена за националната си сигурност и суверенитет.

