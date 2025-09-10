dalivali.bg
Фон дер Лайен: Европа ще защитава всеки сантиметър от Източния фланг с нови военни инициативи

Нова военна помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия са сред приоритетите на Европа, категорична беше председателката на Европейската комисия

Десислава Минчева Десислава Минчева

Публикувано в  17:39 ч. 10.09.2025 г.

Нова военна помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия са сред приоритетите на Европа, категорична беше председателката на Европейската комисия в годишната си реч тази сутрин в Европейския парламент.

„Европа изразява пълна солидарност с Полша“, заяви Урсула фон дер Лайен след безпрецедентното нарушаване на полското въздушно пространство от руски дронове миналата нощ.

„Приоритет на Европа е опазването на Източния фланг“, потвърди Урсула фон дер Лайен, която преди дни посети държавите на първа линия, включително и България.

Полша е открила 7 руски дрона на територията си

„Без съмнение, източният фланг на Европа защитава цяла Европа. От Балтийско до Черно море. Затова трябва да инвестираме, за да го подкрепим с инициативата „Бдителност по източния фланг“. Това означава, че Европа трябва да придобие независими стратегически способности. Трябва да инвестираме в наблюдение от космоса в реално време, така че никое придвижване на военни сили да не остане незабелязано. Трябва да откликнем на призива на балтийските ни приятели и да изградим „стената от дронове“. Това не е абстрактна амбиция, това е основата за една надеждна отбрана. Европа ще защитава всеки квадратен сантиметър от своята територия“, обяви тя.

