Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

В част от руските дронове, попаднали на територията на Полша, са открити полски и литовски SIM карти. За това съобщи българският евродепутат от ЕНП Андрей Новаков пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург.

По-рано днес общо 21 дрона нарушиха въздушното пространство на Полша, като един порази жилищна сграда – за щастие, без ранени.

„Част от тях от тях са изстреляни от Русия, част от тях от Беларус. Един е поразил къща, един се е приземил в средата на държавата, със сигурност не са били предназначени за Украйна“, категоричен е Новаков.

„Има вече публични данни, според които става ясно, че в част от дроновете са намерени полски и литовски SIM карти. Това означава, че са подготвени да оперират на териториите на тези държави.Това означава, че не са били подготвени за Украйна“, каза още той.

„Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега“, обобщи Новаков.

И обясни - това е и причината за желанието от полска страна да бъде задействан Член 4 от договора за НАТО.