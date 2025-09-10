dalivali.bg
София
сега Облачно 32°
19 Облачно 30°
20 Облачно 28°
21 Облачно 26°
22 Облачно 24°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

„Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега“, каза евродепутатът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:48 ч. 10.09.2025 г.

В част от руските дронове, попаднали на територията на Полша, са открити полски и литовски SIM карти. За това съобщи българският евродепутат от ЕНП Андрей Новаков пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург.

По-рано днес общо 21 дрона нарушиха въздушното пространство на Полша, като един порази жилищна сграда – за щастие, без ранени.

„Част от тях от тях са изстреляни от Русия, част от тях от Беларус. Един е поразил къща, един се е приземил в средата на държавата, със сигурност не са били предназначени за Украйна“, категоричен е Новаков.

Фон дер Лайен: Европа ще защитава всеки сантиметър от Източния фланг с нови военни инициативи

„Има вече публични данни, според които става ясно, че в част от дроновете са намерени полски и литовски SIM карти. Това означава, че са подготвени да оперират на териториите на тези държави.Това означава, че не са били подготвени за Украйна“, каза още той.

„Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега“, обобщи Новаков.

И обясни - това е и причината за желанието от полска страна да бъде задействан Член 4 от договора за НАТО.

Полша е открила 7 руски дрона на територията си

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута

Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута
Тази сутрин
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Снимка: Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Снимка: bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс