Как случилото се с руските дронове в Полша отекна у нас?

Руски дронове попаднаха на територията на Полша, един от тях удари жилищна сграда – без пострадали. Страната активира член 4 от НАТО, който предвижда свикване на извънредна среща за сигурност. Случилото се отекна и у нас.

Както можеше и да се очаква, мненията на партиите бяха в двата полюса. Според управляващите, в лицето на ГЕРБ, става дума за ескалация, провокирана от Москва. Важното е обаче, че системите за сигурност и въздушна отбрана на НАТО работят и са били неутрализирани всички цели, увериха те. И допълниха, че рисковете за страната ни остават.

В опозицията се разделиха - според ПП-ДБ провокацията е от страна на Русия. А според „Възраждане“ - от страна на Украйна.

Ето обобщението:

Според ГЕРБ навлизането на дроновете над полска територия е ненужна ескалация на напрежението, провокирана от Руската федерация.

„Рисковете за нашата страна са същите като и предните дни. Всякакъв опит от руската федерация за развитие на конфликта е риск за България“, категоричен беше Христо Гаджев от ГЕРБ, който е и председател на комисията по отбрана в Народното събрание.

Мненията в опозиционните среди се разделиха - едните обвиниха Русия, а другите - Украйна.

„Изключително опасен, провокиран от Путин. Може би малко хора знаят,че България е по заплашена от Полша“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Това е толкова елементарна украинска провокация, че няма накъде“, заяви председателят на „Възраждане“, Костадин Костадинов.

Останалите партии днес се въздържаха от коментар по темата.

А от реакцията на властта в София стана ясно, че страната ни приема сериозно случилото се.

Външният министър Георг Георгиев обясни, че задействането на член четвърти със сигурност не означава въвличане във война.

Няма основания за активиране на член пети за колективна отбрана - това пък увери премиерът Росен Желязков.

Припомняме, че страна ни също се е възползвала от възможността да активира член 4 - това се случва през февруари 2022 година, когато Русия атакува Украйна. Тогава се взе решение за укрепване на силите източния фланг и разполагането на многонационални бойни групи.

Постоянните представители на страните-членки на Алианса, включително и българският посланик в НАТО Николай Милков са провели консултативната среща вчера. Направена е оценка на ситуацията, каза премиерът Росен Желязков.

Дали и кога ще има нова среща в рамките на задействания член четири и на какво ниво ще бъде тя - не е ясно. Взети ли са конкретни мерки по време на консултациите на постоянните представители - също.

А член 5 е активиран веднъж - за 76-годишната история на НАТО - случва се на днешния ден през 2001-ва , след терористичните атаки в Съединените щати. Всички страни по договора изразяват солидарност.

