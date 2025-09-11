„Част от дроновете, поне осем, са били целеуказани на територията на Полша. Това означава, че те не са се заблудили, а са летели съвсем целенасочено – част от тях към Варшава“, коментира в „Тази сутрин“ Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП.

По думите му всичките са били на около 100 км от границата с Украйна. Били са свалени с ПВО система и с холандски и полски изтребители.

„Оказваме се необходима част от опазването на източния фланг на НАТО. Затова и 3 милиарда заминават за България. Затова и Урсула фон дер Лайен дойде в България. Оказва се, че не просто сме способни да се погрижим за нашата отбрана с всичко, което произвеждаме, можем да помогнем и на цяла Европа, която да пазарува от нас“, посочи Новаков.

„Нашата цел е, когато дойде времето за гласуване на многогодишната финансова рамка, да направим такива правила, чрез които от тези 800 милиарда евро, които са за превъоръжаване на Европа, поне 10% да останат в България. Това би изстреляло икономиката ни на съвсем друго ниво“, заяви Андрей Новаков.

„Абсолютно неприемливо е нарушаването на територията на Полша. Това е част от ескалацията, която наблюдаваме през последните години. Марк Рюте каза, че ще бъде направено много подробно разследване. Трябва да се изяснят всички детайли за това какво се е случило“, каза от своя страна независимият евродепутат Елена Йончева.

Според нея не трябва да се допуска случилото се в Полша да се превърне в детонатор.

„Трябва да се намери начин за деескалация на напрежението, за изясняване на фактите и това е правилният път, който може да поеме Европа“, заяви Йончева.

„Има риск за нашата икономика, за екологията ни и затова в своята кохезионна политика ЕК трябва да третира източната част на България – регионът на Черно море, равнопоставено с другите региони в Източна Европа“, на мнение е Елена Йончева.

„За полските ми колеги това е един тест от страна на Русия на системата на реакция на ЕС, НАТО, индивидуално на Полша. Според тях това е начин, дори освен провокацията, да накараш една европейска страна да похарчи изключително много средства за нула време“, заяви Ивайло Вълчев, Европейски консерватори и реформисти.

„Това е съвсем целенасочена провокация, която едновременно тества и те принуждава да унищожаваш своите ресурси“, допълни той.

