Президентът Румен Радев коментира днешното нарушение на въздушното пространство на Полша с дронове, като посочи, че това води до „опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО“.

„Такива действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа, който сега е спешно необходим“, добави държавният глава в публикация в платформата X.

По-рано днес руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша.

Violating the airspace of sovereign Poland leads to a dangerous escalation of tension between Russia and NATO. Such actions also undermine the efforts to restore peace in Europe, which we need urgently now. — President.bg (@PresidentOfBg) September 10, 2025

19 от тях бяха засечени от радарите, а поне три неутрализирани от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители.

Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

Безпилотните апарати са били изстреляни по Украйна при широкомащабна въздушна атака.

Един от свалените дронове е паднал върху жилищна сграда в източна Полша. Няма пострадали.

Премиерът Доналд Туск обяви, че ще поиска активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации с партньорите от НАТО, ако териториалната цялост на една държава е застрашена.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK