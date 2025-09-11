Масовото нахлуване на руски дронове в Полша е преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, смята президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той подчерта, че има спешна необходимост от съвместна европейска противовъздушна отбрана и потвърди готовността на страната си да съдейства на Полша с технологии и разузнавателна информация.

„Почти две дузини дронове са влезли в Полша и както изглежда по-малко от половината от общия брой са дошли от украинска посока. Това е била преднамерена руска операция. И виждаме резултата – справянето със ситуацията беше изключително трудно", каза Зеленски, цитиран от БТА. Той отбеляза, че Русия е използвала както украинска, така и беларуска територия, за да проникне с дронове във въздушното пространство на Полша.

Според него Украйна е предложила на Полша необходимата подкрепа за противодействие на такива заплахи. В същото време Зеленски подчерта, че Русия все още не е срещнала твърда реакция от страна на световните лидери – поне не под формата на действия.

„Има повече от достатъчно изявления, но все още липсват действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те тестват реакциите", отбеляза той.

Зеленски припомни, че в Беларус са започнали съвместни руско-беларуски военни учения, като предположи, че такава дейност може да бъде част от "плана им за обучение".

Украинският президент също така подчерта руската дезинформационна кампания, насочена както към Полша, така и към Украйна.

