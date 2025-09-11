Напрежението по оста Русия-НАТО расте, след като дронове на Москва нарушиха въздушното пространство на страна-член на Алианса.

Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по молба на Полша, а Варшава реагира с нови ограничителни мерки.

От днес Полша затваря всички гранични пунктове с Беларус заради предстоящи военни учения между Минск и Москва. Полското оперативно командване на въоръжените сили въведе и ограничения за въздушния график по източните си граници с Беларус и Украйна.

Мярката ще важи до девети декември. Москва отхвърли обвиненията на Запада, че нарочно е изпратила дронове в Полша с цел провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени към военни обекти в Западна Украйна, а не Полша.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK