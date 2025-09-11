Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война, каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев. Той е в Благоевград, където се провежда информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.

„Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната“, каза външният министър.

В сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

По думите му провокацията на Кремъл показва, че Руската федерация не желае мир, Българският външен министър изрази солидарност с Полша. „Това е смисълът на НАТО и на нашата съвместна работа по осигуряване на сигурността и отбраната на Алианса“, посочи той.

