„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша

Поляците вярват в държавата, имат доверие на полската армия. Това заяви в „Тази сутрин“ журналистът Недко Георгиев, който живее в Полша. По думите му са били инвестирани огромни средства в отбраната на страната през последните години.

В сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

Заради сериозността на този инцидент, Полша активира член 4 от договора с Алианса.

„Около 45 млрд. евро ще бъдат допълнително инвестирани в полската армия. Това е огромна сума, това е годишният бюджет на полската армия. Програмата, по която се инвестира е общоевропейска. Поляците възприемат инцидента като съзнателна провокация от страна на Русия. Това става на фона на едни учения на запад, които започват от петък и ще продължат до 16 септември в Беларус“, каза журналистът.

Той уточни, че от полунощ на 12 септември се затварят всички гранични пунктове на страната с Беларус. Георгиев обясни, че напрежение между двете страни има отдавна. Журналистът припомни, че при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на полската граница с Беларус, от другата страна на браздата е имало военни. Това се е възприело като провокация, но събитието е продължило.

„Всички полски политици казват, че това е провокация, тестване на полската бдителност и полските системи“, каза още журналистът.

Георгиев посочи още, че всички цивилни летища в Полша са били затворени временно. Обстановката в страната е спокойна, категоричен е журналистът.