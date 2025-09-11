dalivali.bg
София
сега Облачно 18°
08 Разкъсана облачност 18°
09 Облачно 19°
10 Облачно 21°
11 Облачно 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Тази сутрин

„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша

След като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, страната инвестира още средства в отбранителните си способности

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:52 ч. 11.09.2025 г.

Поляците вярват в държавата, имат доверие на полската армия. Това заяви в „Тази сутрин“ журналистът Недко Георгиев, който живее в Полша. По думите му са били инвестирани огромни средства в отбраната на страната през последните години.

В сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

Заради сериозността на този инцидент, Полша активира член 4 от договора с Алианса.

Полша активира Член 4 на договора за НАТО, Туск: За първи път сваляме руски дронове

„Около 45 млрд. евро ще бъдат допълнително инвестирани в полската армия. Това е огромна сума, това е годишният бюджет на полската армия. Програмата, по която се инвестира е общоевропейска. Поляците възприемат инцидента като съзнателна провокация от страна на Русия. Това става на фона на едни учения на запад, които започват от петък и ще продължат до 16 септември в Беларус“, каза журналистът.

Той уточни, че от полунощ на 12 септември се затварят всички гранични пунктове на страната с Беларус. Георгиев обясни, че напрежение между двете страни има отдавна. Журналистът припомни, че при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на полската граница с Беларус, от другата страна на браздата е имало военни. Това се е възприело като провокация, но събитието е продължило.

Новите санкции срещу Русия: Ускорено премахване на руските изкопаеми горива (ВИДЕО)

„Всички полски политици казват, че това е провокация, тестване на полската бдителност и полските системи“, каза още журналистът.

Георгиев посочи още, че всички цивилни летища в Полша са били затворени временно. Обстановката в страната е спокойна, категоричен е журналистът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие

По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие
Областният управител на Плевен се раздели с поста си

Областният управител на Плевен се раздели с поста си
Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин

Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин
Тази сутрин
Снимка: „Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша
„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша
Снимка: Мечка стръвница нахлу в женския манастир край Сопот и предизвика паника
Мечка стръвница нахлу в женския манастир край Сопот и предизвика паника
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Лице в лице
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Снимка: Надежда Нейнски: Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток
Надежда Нейнски: Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс