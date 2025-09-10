Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА.

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Полските военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.

Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА.

Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5.

"Тези провокации от страна на Русия се случват постоянно, това не е първият път, когато нарушават въздушното пространство на държава-членка на Европейския съюз и съюзник в НАТО", заяви Екатерина Захариева, след речта на Урсула фон дер Лайен от Европарламента.

"Това, което Урсула фон дер Лайен каза е много важно - За всички европейски граждани, абсолютна солидарност и общо подсилване на източните граници на Европейския съюз, защото, както тя се изрази - те пазят и нас, останалите държави, които не граничат директно с Украйна или с Русия", заяви още Захариева.

Не само гледаме, но и действаме сериозно по темата за руските дронове над Полша, защото само за двеста дни европейската комисия предложи много мерки, свързани с подсилването на сигурността. Дадена ни е финансова помощ за страните на фронта.

