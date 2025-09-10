Европа трябва да извоюва независимост в новия световен ред. Европа е в битка за ценности и демокрации, за свобода и за възможността ние сами да решаваме своята съдба. Това е битка за нашето бъдеще. Нуждаем се от повече санкции срещу Русия. Особено разглеждаме ускорено премахване на руските изкопаеми горива.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си „За състоянието на Съюза“ пред депутатите от Европейския парламент, предаде БГНЕС.

„Европа трябва да се бори за мястото си в света, където много големи сили са враждебни към Европа. По тази причина трябва да се издигне нова Европа“, каза Фон дер Лайен.

„Нека няма съмнение – това е битка за нашето бъдеще. Дълго и сериозно мислих дали да започна тази реч за състоянието на Съюза с толкова сурова преценка. В крайна сметка, ние европейците не сме свикнали – и не ни е удобно – да говорим с такива думи. Защото нашият Съюз е по същество мирен проект,“ продължи тя пред евродепутатите.

Фон дер Лайен призова за прекратяване на вътрешните разделения и за единство:

„Единство между държавите членки. Единство между институциите на ЕС. Единство между проевропейските демократични сили в тази зала. Аз съм тук – и целият Колеж е тук – готови да го постигнем заедно с вас. Готови да укрепим проевропейското демократично мнозинство. Защото то е единственото, което може да осигури резултати за европейците.“

Председателят на Комисията обяви провеждането на конференция за защита на украинските деца, изпратени в Русия. „Всяко отвлечено дете трябва да бъде върнато,“ каза тя.

Урсула фон дер Лайен осъди руското нарушение на въздушното пространство на Полша: „Само днес видяхме безразсъдно и безпрецедентно нарушение на въздушното пространство на Полша и Европа от повече от 10 руски дрона Shahed. Европа е в пълна солидарност с Полша.“

Нейното изказване предизвика продължителни аплодисменти в пленарната зала.

Тя представи и предварително следващия пакет санкции на ЕС срещу Русия:

„Посланието на Путин е ясно. И нашият отговор също трябва да е ясен. Нуждаем се от по-голям натиск върху Русия, за да седне на преговорната маса. Нуждаем се от повече санкции. В момента работим по 19-ия пакет в координация с нашите партньори. Особено разглеждаме ускорено премахване на руските изкопаеми горива. Обърнали сме внимание и на сенчестия флот и на трети държави.“

