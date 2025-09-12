Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс.

Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя „исторически съюзник“ Полша.

„Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения“, отбеляза унгарският лидер.

„Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо“, подчерта Орбан.

Изказването му е в разрез с обичайната му позиция на относително благосклонно отношение към Русия и президента Владимир Путин.

А днес Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по молба на Варшава, която активира член 4 от договора с НАТО. Той предвижда консултация със страните партньори от Алианса, когато една страна се почувства застрашена за националната си сигурност и суверенитет.

