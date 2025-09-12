dalivali.bg
Русия и Беларус започват военни учения, докато Западът наблюдава с тревога

Това поставя НАТО в състояние на тревога дни след като Полша обвини Москва в ескалиране на напрежението чрез прелитане на дронове

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:20 ч. 12.09.2025 г.

Русия и нейният ключов съюзник Беларус започват големи съвместни военни учения, което поставя НАТО в състояние на тревога дни след като Полша обвини Москва в ескалиране на напрежението чрез прелитане на дронове през нейното въздушно пространство.

Ученията „Запад“ се провеждат в момент, когато руските сили настъпват по разтеглената фронтова линия в Украйна и ескалират въздушните атаки срещу украински градове.

Руските дронове в Полша: Варшава затвори границите си с Беларус до 9 декември

Членовете на източния фланг на НАТО, които граничат с Беларус – Полша, Литва и Латвия – са в повишена готовност заради ученията, които според Беларус ще се проведат близо до Борисов, град на изток от столицата Минск.

И трите страни засилиха мерките за сигурност преди ученията, а Полша нареди пълно затваряне на границата си с Беларус за времето на ученията, предаде АФП.

Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус

Полският министър-председател Доналд Туск предупреди за „критични дни“ за страната си.

Той заяви, че Полша е по-близо до „открит конфликт“ от всякога след Втората световна война, след като Полша и нейните съюзници от НАТО изпратиха изтребители, за да свалят руски дронове, летящи в нейното въздушно пространство на 10 септември сутринта.

Москва омаловажи опасенията.

Неизвестен летателен апарат откриха поляци, близо до границата с Беларус

„Това са планирани учения, които не са насочени срещу никого“, каза на 11 септември прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, отхвърляйки твърдението на Полша, че ученията са „агресивна“ демонстрация на сила.

Но украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение относно намеренията на Москва.

„Смисълът на такива действия от страна на Русия определено не е защитен и е насочен точно срещу не само Украйна“, заяви той в Киев.

