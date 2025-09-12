dalivali.bg
НАТО отвръща на удара: Вдига се нивото на защита в Източна Европа

Алиансът въвежда нов модел на отбрана с по-добра координация и допълнителни сили по източния фланг

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:27 ч. 12.09.2025 г.

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.

„Въвежда се изцяло нов дизайн на отбрана - досега имахме отделни мисии за въздушни патрули, отделни системи за противовъздушна отбрана. Сега ще приложим цялостен подход с допълнителни ресурси, с възможност да се пренасочваме при конкретна заплаха“, поясни генералът, цитиран от БТА.

 По неговите думи се предвижда много по-добра комуникация между съюзниците по целия източен фланг. Той отбеляза, че вече няколко държави от НАТО са предвидили изпращането на допълнителни сили и оборудване. Ген. Гринкевич уточни, че операцията започва незабавно, след като тази вечер постави подпис под заповедта.

Русия и Беларус започват военни учения, докато Западът наблюдава с тревога

Източният фланг е първа защитна линия. Ако дронове пробият тази защита, може да ги последват ракети, поясни той. Ген. Гринкевич и Рюте отбелязаха, че действията на съюзниците са свързани пряко със случая на навлизане на дронове над Полша по-рано тази седмица. Рюте уточни, че алиансът продължава оценката си за този инцидент и още няма заключение дали е бил умишлен. При всички случаи това е безотговорно, каза генералният секретар.

По неговите думи случаят в Полша не е отделен и Русия проявява безотговорност по източния фланг все по-често. Рюте поясни, че са наблюдавани сходни навлизания на дронове в Литва, Латвия, Естония и Румъния.

Репетиция или грешка: Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО

Основната задача на НАТО е да сдържа агресия и да защити всяка държава от алианса от всяка заплаха, посочи той. Рюте добави, че в осем държави са разположени многонационални съюзнически сили и може да се очаква числеността им да се повиши при необходимост. По неговите думи днес НАТО показва, че като защитен алианс е винаги готови за отбрана.

