Привържениците на партията се обявиха за запазване на българския лев и настояха за оставка на правителството

Привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест в центъра на София. Лидерът на политическата сила Костадин Костадинов се обяви за оставка на правителството.

„Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев“, каза Костадинов, цитиран от БТА. Демонстрацията започна пред сградата на Българската народна банка.

Снимка: БГНЕС

По думите му, еврозоната се срива пред очите ни, давайки пример с Франция, която в момента е в тежко икономическо състояние.

„В Германия има рецесия, а в Италия – стагнация и инфлация едновременно. Първата, втората и третата по големина икономики в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Качваме се на "Титаник" . Поради тази причина и заради отварящият се огромен бюджетен дефицит, който към момента надхвърля 6 млрд. и половина лева, и заради инфлацията в страната, заради огромната корупция и заради липсата на каквато и да било външнополитическа инициатива от страна на това правителство. Основанията за оставката на това правителство не са едно или две, те са стотици“, допълни Костадинов.

Снимка: БГНЕС

Протестиращи издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуват се викове "Оставка".

В района има засилено полицейско присъствие и представители на жандармерията.

На протеста има и пунктове, в които се събират подписи за запазване на българския лев.