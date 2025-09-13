Привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест в центъра на София. Лидерът на политическата сила Костадин Костадинов се обяви за оставка на правителството.
„Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев“, каза Костадинов, цитиран от БТА. Демонстрацията започна пред сградата на Българската народна банка.
По думите му, еврозоната се срива пред очите ни, давайки пример с Франция, която в момента е в тежко икономическо състояние.
„В Германия има рецесия, а в Италия – стагнация и инфлация едновременно. Първата, втората и третата по големина икономики в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Качваме се на "Титаник" . Поради тази причина и заради отварящият се огромен бюджетен дефицит, който към момента надхвърля 6 млрд. и половина лева, и заради инфлацията в страната, заради огромната корупция и заради липсата на каквато и да било външнополитическа инициатива от страна на това правителство. Основанията за оставката на това правителство не са едно или две, те са стотици“, допълни Костадинов.
Протестиращи издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуват се викове "Оставка".
В района има засилено полицейско присъствие и представители на жандармерията.
На протеста има и пунктове, в които се събират подписи за запазване на българския лев.