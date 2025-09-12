dalivali.bg
Кристин Лагард към България: Мога да ви уверя. Еврото работи!

По думите ѝ страната ни има инструментите да се справи с вдигането на цените заради влизането в еврозоната

Добромир Иванов

Публикувано в  08:39 ч. 12.09.2025 г.

България има инструментите да се справи с вдигането на цените заради влизането в еврозоната, заяви Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев вече е част от Европейската централна банка. Засега само като наблюдател, а от 1 януари ще има пълноправен глас както останалите от неговите колеги, които също управляват централните банки на страните от еврозоната.

Снимка: EPA

„Прекрасно е да приемем и включим нова държава като член на масата на Управителния съвет на ЕЦБ. Приветстваме България да се присъедини към еврозоната и да споделя нашата валута, еврото, от 1 януари“, заяви Лагард.

Димитър Радев участва за първи път като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ

„Този факт ми връща спомен от няколко десетилетия назад, когато всички ние, преминавайки към еврото, от дойче марка, франк, лира, песос, също имахме онази тревога какво точно ще представлява тази промяна. Ще функционира ли добре еврото и ще има ли незабавна промяна за добро?“, каза още тя.

По думите ѝ изненадата е била положителна.

Снимка: EPA

„Мога да ви уверя. Еврото работи!“, заяви Лагард.

„Сърцевината на мисията на ЕЦБ е да осигурява стабилност и най-вече – стабилност на цените. В еврозоната инфлацията е точно контролирана и таргетирана. България вече ще има глас, така че можете да коментирате всякакви решения на паричната политика и за контролиране на инфлацията“, посочи председателят на ЕЦБ.

Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход

„Всеки член на масата, всеки от тези 21 държави, има глас, който се зачита, разглежда и уважава точно като гласа на останалите, без значение колко малка или голяма е страната“, посочи Кристин Лагард.

„Понякога по време на конвертирането някои търговци ще използват възможността от това конвертиране да увеличат малко цените си. Случва се! Но мисля, че имате добри инструменти за противодействие на злоупотребите, защото доколкото знам, от август имате както калкулатори за конвертиране на цените, така и правило в закон за точно обозначаване на цената в лева и цената в евро“, посочи Лагард.

Снимка: EPA

„Следователно, потребителите могат бързо да проверят дали конвертирането е коректно и ако има някакво самоуправство от страна на търговците и продавачите на дребно да увеличават и добавят още към цените, тогава е работа и задължение на властите да следят спазва ли се правилото за точно конвертиране. Аз много се надявам, че властите ви ще направят това, защото това е правилото и то трябва да бъде наложено да се спазва“, заяви тя.

Росен Желязков: Кампанията за еврото не е пропаганда, нейната цел е да разяснява

„Ние ви очакваме с нетърпение в еврозоната и вие също така не забравяйте, че ще бъдете част от пазара на 350 милиона души. Вашата държава ще бъде още по-привлекателна за държавите от еврозоната независимо дали е за почивка, или за инвестиция“, каза Кристин Лагард.

