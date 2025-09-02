БНБ е готова за въвеждането на новата валута у нас от 2026 г., доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход. Това заяви гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев в Бургас по време на първото от поредица информационни събития, които ще се проведат в страната във връзка с въвеждането на еврото.

Управителят на БНБ обясни, че бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото, защото от 2026 г. отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.

„Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение“, каза още той.

Влиянието върху хората

Радев коментира, че истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите. „За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи“ каза Радев.

По думите му е разбираемо, че хората имат и въпроси. Затова правителството вече прилага ключови мерки – двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании.

„БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата „евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма“, добави Радев.

Предизвикателствата

Гуверньорът на БНБ беше категоричен, че не бива да са подценяват и трудностите.

„Първото предизвикателство е възприятието за цените. Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация“, поясни той.

Според Радев второто предизвикателство е политическата стабилност: „Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси. В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели“.

Ролята на Българската народна банка

Българската народна банка е готова, категоричен е управителят на финансовата институция:

„Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход. От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната“.

Той обясни, че доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с БНБ.

Основни задачи до 1 януари 2026 г.

Димитър Радев очерта рамката на предстоящите задачи:

Бизнесът – да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите.

Институциите – да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация.

Общините – да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие.

БНБ – да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.

„Еврото няма да замени нуждата от добра политика. Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие. Но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж“, добави гуверньорът на БНБ.

