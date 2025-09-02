Темата за еврото влезе и в домовете за стари хора. Информационната кампания е на Националния осигурителен институт.

„Никога не сме виждали евро“, казаха някои.

В дома за възрастни хора в село Липница, Врачанско, живеят 28 души. Повечето от тях признават, че никога не са държали евро в ръцете си. От януари пенсиите им ще се изплащат в новата валута.

„Леко-полеко ще се научим“, обясниха възрастните хора, които имат доверие на служителите в дома, че ще им помогнат да се ориентират в магазините и при разплащанията.

Служители на НОИ – Враца показаха на пенсионерите как изглеждат банкнотите и монетите в евро. Целта е хората да свикнат с различните номинали и да не се объркват при пазаруване.

Основният акцент в разяснителната кампания е предпазването на възрастните хора от измами.

„Авторизираните институции, които могат да обменят пари, са търговските банки и Български пощи. Всичко останало – предложения на улицата, по телефона или в магазини – е измама“, подчертаха експертите.

Възрастните хора бяха предупредени да не подписват документи и да не предоставят лични данни на непознати.

Около 1,9 млн. пенсионери в България ще получават доходите си в евро след официалното въвеждане на валутата. Информационните кампании ще продължат в цялата страна, за да се намалят притесненията и рисковете от злоупотреби.