Въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Бургас по време на старта на националната информационна кампания, посветена на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.
"Тази кампания, както самото ѝ име подсказва, е информационна. Тя не е пропагандна и не цели да създава предварителни очаквания. Тя има за цел да разяснява", посочи Желязков.
По думите му кампанията трябва ясно да обясни пътя към приемането на еврото, свързаните с него предизвикателства и очакваните от институциите трудности, както и начините, по които могат да бъдат смекчени евентуални негативни ефекти.
"В демокрацията най-дефицитният ресурс е доверието. Когато то бъде подкопано, институциите отслабват, а обществото губи способността си да реагира на предизвикателства", подчерта министър-председателят.
Според него част от дебата около еврото е бил повлиян от некоординирани, а понякога и организирани информационни атаки, насочени към внушаване на съмнение и несигурност. "Еврото не е чужда валута. То е общата европейска валута на близо 400 милиона граждани от Европейския съюз. Приемайки еврото, ние се включваме пълноценно в единния пазар", каза още премиерът.
Желязков изтъкна, че кампанията трябва да достигне особено до уязвимите групи, които са най-застрашени от спекулации и манипулации.
"Живеем в море от информация, в което истината е най-ценният ресурс. За нея се изискват усилия и инвестиции. Медиите трябва да бъдат наш съюзник в това усилие", допълни той.
В заключение министър-председателят подчерта, че целта на правителството е процесът по въвеждане на еврото да бъде планиран, прозрачен и свободен от излишно обществено напрежение.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK