23-24% от българската икономика е в сивия сектор – това обяви преди дни социалният министър Борислав Гуцанов.

Според експерти обаче реалните данни варират в по-широки граници.

Бившият социален министър Христина Христова коментира, че измерването е изключително трудно, защото става дума за скрита икономика.

По думите ѝ проучванията за 2023 г. показват резултати между 22% и 34,6%.

„Дори 22% е висок дял и последиците са много тежки – не постъпват достатъчно средства в бюджета от данъци и социални осигуровки, нарушава се лоялната конкуренция, а работещите губят социална защита“, коментира Христова.

По думите ѝ най-засегнати са отраслите ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, строителство, търговия, спорт, развлечения и обществени услуги, предоставяни от нерегистрирани субекти.

Христова смята, че приемането на еврото ще окаже положителен ефект в борбата със сивата икономика.

„Парите в лева ще трябва да се легализират, за да не се загубят. Това ще накара част от бизнеса да премине в светлия сектор“, заяви тя.

Освен това по-високият кредитен рейтинг на страната ще повиши доверието на инвеститорите, а намалените разходи за превалутиране ще облекчат компаниите.

Според Христова ниската безработица у нас – около 5,3%, дава възможност на хората да изискват по-строго спазване на трудовите им права. „Все повече работещи ще настояват за трудов договор, за осигуровки и обезщетения, както е в нормално функциониращите икономики“, коментира тя.

Бившият социален министър прогнозира, че процесът на въвеждане на еврото ще стимулира повече бизнеси и работници да излязат от сивата икономика.

