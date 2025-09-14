„Това беше моментът, в който се влюбих. Tой ме заведе на гробищата, за да „се запозная с майка му“

Ронда Маккой и Кийт се срещат като тийнейджъри на танц в Уолонгонг, Австралия. Тогава тя е едва на 14 години, а той – 16. Едно русо момче в бяла тениска я кани на танц и това поставя началото на връзка, която продължава вече близо 60 години.

Двамата прекарват младостта си по плажовете и на футболни мачове, а един личен момент ги свързва завинаги – Кийт я завежда на гроба на майка си и ѝ доверява болката си. „Това беше моментът, в който се влюбих“, спомня си Ронда.

На 16 години тя забременява и е изпратена в дом за неомъжени майки от баща си, който се притеснява за бъдещето ѝ. Детето е дадено за осиновяване – решение, взето без да могат да обсъдят с Кийт. Десетилетия по-късно семейството отново се събира – синът им Роб се свързва с тях, когато вече е на 25 години.

През годините Ронда и Кийт преминават през трудности, но и празнуват щастливи моменти – първата им годишнина с лимонада в малка кухня, както и 25-годишнината им, когато Ронда изненадва Кийт с предложение за втори брак.

„Беше високосна година и аз му подарих цветя и му предкожих отново да се венчаем“, разказва жената пред Гардиън.

Днес, изправени пред най-голямото предизвикателство – борбата на Кийт с рака – двамата продължават да намират сили да се смеят и да бъдат заедно. „Той е първата и единствена любов в живота ми“, казва Ронда.

Историята им напомня, че истинската любов не се измерва в подаръци или големи жестове, а в способността да споделяш и най-светлите, и най-трудните моменти.

