След 12 години една жена среща първата си любов в същия бар, в който някога са се запознали. Историята на Бруна може да вдъхнови сценарий за филм, но се оказва напълно реална, красива и изпълнена с неслучайни случайности, пише Гардиън.

Младежките романси рядко оцеляват - бурни, краткотрайни и обречени. Но понякога съдбата готви изненади. Тя е на 16 години, на лятна ваканция в малкото планинско градче, където са израснали родителите ѝ.

В бар, пълен с местни младежи, среща Джакомо – висок, усмихнат, непринуден. Не говори английски. Но някак успява да намери начин да общува с младото момиче.

Италия вече не е просто родна земя на семейството ѝ, а място, в което тя самата започва да пише своята история. С Джакомо споделят концерти и дълги разходки – и първата любов.

След месеци на щастие идват трудните избори. Разстоянието между Италия и Шотландия, липсата на телефони и постоянната борба между култури и очаквания постепенно ги раздалечават. Тя се мести да учи в Единбург, а романтиката отстъпва място на спомените.

Любовта приключва, но Италия остава в сърцето ѝ.

Но идва неочакван обрат 12 години по-късно Бруна отива на същото място, където всичко е започнало, и съдбата ги среща отново. Джакомо е все така висок и усмихнат. Този път няма претъпкан бар, няма младежка несигурност – само двама души, които усещат, че историята им не е приключила.

Говорят до изгрев, сякаш за да наваксат изгубеното време. Този път имат телефони и възможността да имат контактите си. От една случайна среща започва втора глава – по-зряла, но не по-малко вълнуваща.

Две години по-късно тя се мести в Рим. Днес са женени повече от десетилетие, пътуват между Италия и Шотландия и отглеждат дъщерите си в свят, където езиците, културите и любовта се преплитат.

„Понякога младата любов е само началото на история, която чака своето време“, казва тя. „И никога не трябва да я подценяваме.“

