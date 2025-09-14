44 семейства от Павликени си казаха отново "Да" след 50 години брак. Влюбените двойки се врекоха във вечна вярност след половин век семеен живот.

Инициативата е на местната община и е традиционна. Целта – да се даде положителен пример на младите хора за запазването на християнските ценности и брака като основа на българското общество.

Айгюн и Сениха Юмерови били заедно още от първи клас, но любовта между тях пламнала, когато били студенти.

"Днес се подписахме за втори път, за първи път се подписахме през 1978 година", споделя Айгюн.

И като дойдохме един път на лятна ваканция след сесията и тогава пламна любовта между нас. Преди всичко на разумни компромиси, а не на инат", допълва Сениха Юмерова.

Дори и след 50 години брак обаче Айгюн и Сениха не са единодушни кой е по-отстъпчив.

Освен глава на семейството и двамата са били и кметове на село Росица – първо Сениха до 2015 година, след това Айгюн.

"Аз преди него бях кмет също в село Росица. 8 години бях кмет. След това той стана кмет след мен", казва Сениха.

Двамата никога не са били на изборите един срещу друг.

Любовта на Снежанка и Марин Цветкови пламва на торта в местната сладкарница.

"Запознахме се в град Павликени, в една сладкарница, и тогава стана любовта. На сладко. Всичко, което съм видяла, е хубаво. Имаме две деца – близнаци. И сме щастливи с тях", споделя Снежанка.

"Започна много сладко, но не всичко е преминало сладко. Имало е горчиви моменти, които сме преодолели заедно. Търпението и уважението. На първо място уважението", допълва Марин.

Той признава, че е допускал и грешки във връзката.

"Не винаги съм бил коректен, но взаимно е била отстъпката и затова сме до тук", споделя мъжът.

А как изглежда една целувка на тези години?

"Ами, как изглежда? Ще ви покажа. Ще ви покажа с едно половин чене, изкуствено и едно цяло", казва Марин.

След 50 години брак семействата дадоха и съвети на младите.

"Трябва да се обичат, да се уважават, защото обичта някак си отлита, но взаимното уважение остава един към друг", казва Сениха Юмерова.

"Нашата цел е да покажем на младите хора от общината, че бракът си струва, че е възможна дългогодишна любов между мъж и жена в един здрав съюз, тъй като сме свидетели, че напоследък младите не държат толкова на брака, на дългите връзки", коментира инж. Емануил Манолов – кмет на Община Павликени.

След официалната церемония двойките се хванаха на хорото и обещаха да ни поканят отново след 10 години – на тяхната диамантена сватба.

