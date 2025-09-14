dalivali.bg
България

Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали

По първоначални данни са се ударили три коли и товарен автомобил

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:56 ч. 14.09.2025 г.

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Неправоспособен шофьор почина след катастрофа с чужд автомобил

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен.

Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват.

Причините за катастрофата се изясняват.

