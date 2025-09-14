Неправоспособен шофьор на 32 години е починал тази нощ, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, съобщават от полицията във Враца. Инцидентът е станал около 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица.
Водачът се блъснал в крайпътно дърво. Той е управлявал автомобил, собственост на друг мъж, посочват от полицията.
Шофьорът е починал по време на транспортирането му към болницата във Враца.
С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. Образувано е досъдебно производство.
През миналия месец във Врачанска област са регистрирани 66 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. При катастрофите е загинал един човек и са ранени 38 души.
В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са с девет повече, загиналите са с един повече, а ранените са с 18 повече.
