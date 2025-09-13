dalivali.bg
18-годишно момиче с два месеца шофьорски стаж катастрофира във Врачанско

Колата ѝ се е преобърнала в крайпътна канавка

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:33 ч. 13.09.2025 г.

18-годишно момиче с два месеца шофьорски стаж катастрофира тази нощ край село Сираково, община Криводол, съобщи Областната дирекция на МВР във Враца.

Катастрофата е станала 1:20 ч. на отсечката от село Сираково посока село Добролево. При инцидента няма жертви.

След гонка полицията в Смолян арестува 17-годишен, шофирал без книжка

Автомобилът се е преобърнал в крайпътна канавка в ляво по посока на движението.

То е тествано за алкохол и уредът е отчел под 1,2 промила алкохол в издишания въздух. Тя е отказала да даде кръвна проба.

Момичето е от София и е с мозъчно сътресение и разкъсана контузна рана на главата. Тя е настанена в болницата във Враца.

Без книжка зад волана: От началото на година са заловени 4500 неправоспособни шофьори

Увеличение на катастрофите, загиналите и ранените при тях през август, спрямо същия месец на миналата година, отчитат от полицията във Враца.

През миналия месец в област Враца са регистрирани 66 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. 

