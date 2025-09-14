Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

Отново катастрофа между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, сигнализират зрители на bTV.
Инцидентът е станал в неделя рано сутринта на кръстовището между бул.
„Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.
Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.
Припомняме, че в събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.
Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK