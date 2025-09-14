Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

Отново катастрофа между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, сигнализират зрители на bTV.

Инцидентът е станал в неделя рано сутринта на кръстовището между бул.

„Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.

Снимка: bTV

Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.

Припомняме, че в събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.

Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.

