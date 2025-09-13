Челният удар на „Цариградско шосе“: Камион за миене на улиците се е движил в насрещното

Челният сблъсък на булевард „Цариградско шосе“ тази нощ е станал между кола и камион, миещ улиците в София.

Катастрофата се е случила около полунощ. Камионът се е движил в насрещното. По данни на общината той е миел булевард „Цариградско шосе“ по график.

Фирмата е била длъжна да осигури временна организация на движението с цел избягване на инциденти. По техни думи е имало такава – както светлинна, така и ограничения.

От МВР съобщиха, че е пострадал шофьорът на леката кола. Той е в болница. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

