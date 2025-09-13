dalivali.bg
Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си

Премиерът за петия вот на недоверие: Той преповтаря вече случили се вотове

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът, след като не го познават в града

Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, той е под надзор на Детска педагогическа стая

Росен Желязков: Нека съперничеството да бъде тук на тепиха, а не на улицата (СНИМКИ)

Задържаха оръжие, боеприпаси, взривни материали и ракия в частен имот

Водолази чистят морското дъно в Бургас: „Морето е в сърцата ни"

"Отново на училище" с Радио N-JOY: Любими певци се качват на една сцена, ще има много награди

Марияна Емилова прави сама баница, дълга 1160 метра - точи я пет дни, пече я шести ден

Фестивалът „Квартал" празнува 10 години: София има своя исторически център
България

Челният удар на „Цариградско шосе“: Камион за миене на улиците се е движил в насрещното

Шофьорът на лекия автомобил е в болница

Габриела Керемедчийска Габриела Керемедчийска

Публикувано в  12:24 ч. 13.09.2025 г.

Челният сблъсък на булевард „Цариградско шосе“ тази нощ е станал между кола и камион, миещ улиците в София. 

Катастрофата се е случила около полунощ. Камионът се е движил в насрещното. По данни на общината той е миел булевард „Цариградско шосе“ по график.

Снимка: "Катастрофи в София" - Фейсбук


Фирмата е била длъжна да осигури временна организация на движението с цел избягване на инциденти. По техни думи е имало такава – както светлинна, така и ограничения.

Челен удар между камион и кола на „Цариградско шосе“ в София (СНИМКИ)

От МВР съобщиха, че е пострадал шофьорът на леката кола. Той е в болница. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Снимка: "Катастрофи в София" - Фейсбук

