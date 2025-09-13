Инцидентът е станал около полунощ

Челен удар между камион и кола на „Цариградско шосе“ в София (СНИМКИ)

Кола и камион са се сблъскали челно на булевард „Цариградско шосе“ в София.

Участъкът на инцидента е отцепен, на място има полицейски екип, съобщи Българската национална телевизия.

Инцидентът е станал около полунощ. За момента няма информация за пострадали или жертви.

Според коментари на потребители в социалните мрежи камионът се намира в насрещното, защото е миел улицата.

