Челен удар между камион и кола на „Цариградско шосе“ в София (СНИМКИ)
Инцидентът е станал около полунощ
Снимка: "Катастрофи в София" - Фейсбук
Снимка: "Катастрофи в София" - Фейсбук
Снимка: "Катастрофи в София" - Фейсбук
България

Челен удар между камион и кола на „Цариградско шосе“ в София (СНИМКИ)

Инцидентът е станал около полунощ

Редакторски екип

Публикувано в  07:05 ч. 13.09.2025 г.

Кола и камион са се сблъскали челно на булевард „Цариградско шосе“ в София.

Участъкът на инцидента е отцепен, на място има полицейски екип, съобщи Българската национална телевизия.

21-годишен с катастрофира в стадо крави, излезли на пътя край Гурково

Инцидентът е станал около полунощ. За момента няма информация за пострадали или жертви.

Според коментари на потребители в социалните мрежи камионът се намира в насрещното, защото е миел улицата.

