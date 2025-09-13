Челен удар между камион и кола на „Цариградско шосе“ в София (СНИМКИ)

Кола и камион са се сблъскали челно на булевард „Цариградско шосе“ в София.
Участъкът на инцидента е отцепен, на място има полицейски екип, съобщи Българската национална телевизия.
Инцидентът е станал около полунощ. За момента няма информация за пострадали или жертви.
Според коментари на потребители в социалните мрежи камионът се намира в насрещното, защото е миел улицата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK