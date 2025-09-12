21-годишен с катастрофира в стадо крави, излезли на пътя край Гурково

Стадо крави излезе на пътя и предизвика катастрофа в района на Гурково. Инцидентът се случи около 20 часа в четвъртък.

От полицията в Стара Загора уточняват, че лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е блъснал крава на пътя, след като внезапно на пътното платно излязло стадото.

Колата се блъска едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Образувано е досъдебно производство. Нанесени са материални щети.

