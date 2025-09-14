Папа Лъв XIV празнува 70-годишен юбилей (СНИМКИ)

Папа Лъв XIV навърши 70 години днес, но въпреки юбилея графикът му за деня остава работен, отбелязват италиански медии. Официално тържество по повод рождения ден на папата не е предвидено във Ватикана.

Днес в традиционната си неделна молитва папата благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него, предава БТА.

На площада за проявата богомолци носеха плакат и балони с надпис „Честит рожден ден“. При появата на папата те го поздравиха с песен за юбилея му.

„Скъпи мои, както изглежда знаете, че днес навършвам 70 години. Благодаря на Бог, на моите роднини и на всички, които се сещат за мен в молитвите си“, каза той.

Когато беше избран за папа, Лъв XIV със своите 69 години стана най-младият кардинал, избран за глава на Римокатолическата църква от 1978 г. насам.

За рождения си ден папата получи много рисунки от деца, изпратени по пощата до Ватикана. Вчера той получи и шоколадова торта от новия посланик на САЩ във Ватикана.

Лъв XIV беше поздравен и от разнородни лидери по повод юбилея си.

„В деня на Вашия 70-ти рожден ден, моля приемете най-сърдечните поздравления, които имам удоволствието да Ви отправя от името на италианския народ, заедно с моите искрени пожелания за душевно и лично благополучие“, се казва в поздравление на италианския президент Серджо Матарела.

Италианският премиер Джорджа Мелони пък написа в акаунта си във Фейсбук: „Искам да отправя най-лични пожелания и тези на цялото италианско правителство по повод 70-ия рожден ден на папа Лъв XIV“.

„Неговите думи и учения са източник на вдъхновение и представляват сигурен и солиден ориентир в изключително сложни времена, когато сигурността изглежда нестабилна, а промените са толкова внезапни, колкото и дълбоки. Нека пътят му продължава да бъде осветен от вяра, кураж и надежда. И съм сигурна, че италианският народ никога няма да му откаже своята любов и преданост“, допълва Мелони.

Ръководителите на Сената и на Камарата на депутатите на италианския парламент също отправиха благопожеланията си към папата.

А негови роднини в САЩ и августинското му семейство, от което произхожда, също планират да отбележат юбилея на папата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase