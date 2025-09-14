dalivali.bg
Папа Лъв XIV празнува 70-годишен юбилей (СНИМКИ)

На площада във Ватикана богомолци носеха плакат и балони с надпис „Честит рожден ден“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:32 ч. 14.09.2025 г.

Папа Лъв XIV навърши 70 години днес, но въпреки юбилея графикът му за деня остава работен, отбелязват италиански медии. Официално тържество по повод рождения ден на папата не е предвидено във Ватикана.

Днес в традиционната си неделна молитва папата благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него, предава БТА.

На площада за проявата богомолци носеха плакат и балони с надпис „Честит рожден ден“. При появата на папата те го поздравиха с песен за юбилея му.

„Скъпи мои, както изглежда знаете, че днес навършвам 70 години. Благодаря на Бог, на моите роднини и на всички, които се сещат за мен в молитвите си“, каза той. 

Първите 100 дни на папа Лъв XIV: В каква посока поема католическата църква

Когато беше избран за папа, Лъв XIV със своите 69 години стана най-младият кардинал, избран за глава на Римокатолическата църква от 1978 г. насам.

За рождения си ден папата получи много рисунки от деца, изпратени по пощата до Ватикана. Вчера той получи и шоколадова торта от новия посланик на САЩ във Ватикана.

Лъв XIV беше поздравен и от разнородни лидери по повод юбилея си.

„В деня на Вашия 70-ти рожден ден, моля приемете най-сърдечните поздравления, които имам удоволствието да Ви отправя от името на италианския народ, заедно с моите искрени пожелания за душевно и лично благополучие“, се казва в поздравление на италианския президент Серджо Матарела.  

В първото си неделно послание папа Лъв XIV призова: Никога повече война

Италианският премиер Джорджа Мелони пък написа в акаунта си във Фейсбук: „Искам да отправя най-лични пожелания и тези на цялото италианско правителство по повод 70-ия рожден ден на папа Лъв XIV“.

„Неговите думи и учения са източник на вдъхновение и представляват сигурен и солиден ориентир в изключително сложни времена, когато сигурността изглежда нестабилна, а промените са толкова внезапни, колкото и дълбоки. Нека пътят му продължава да бъде осветен от вяра, кураж и надежда. И съм сигурна, че италианският народ никога няма да му откаже своята любов и преданост“, допълва Мелони.

Ръководителите на Сената и на Камарата на депутатите на италианския парламент също отправиха благопожеланията си към папата.

Папа Лъв XIV предупреди: ИИ може да влияе на интелектуалното и духовното развитие на младите

А негови роднини в САЩ и августинското му семейство, от което произхожда, също планират да отбележат юбилея на папата.

