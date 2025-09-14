Турция ще произвежда ядрени реактори

Турция обяви национална програма за разработване на ядрени реактори – стъпка, която министърът на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Качър определи като нов етап в енергийната стратегия на страната, съобщи в. „Сабах“.

Инициативата, наречена „Призив за разработване на ядрен реактор“, цели да укрепи енергийната сигурност, да намали зависимостта от външни доставчици и да подкрепи целта на страната за нулеви въглеродни емисии, информира БГНЕС.

Обявлението идва само месеци преди Турция да пусне първия реактор в АЕЦ „Аккую“ – проект за 20 милиарда долара с четири реактора и обща мощност 4,8 GW, който се изгражда от руската корпорация „Росатом“ на средиземноморското крайбрежие. След като бъде напълно завършен, централата ще осигурява около 10% от електроенергията на Турция, превръщайки страната в част от малката група държави с гражданска ядрена енергия.

Според Global Energy Monitor Турция вече има третия по големина ядрен проект в света. Очаква се първият блок с мощност 1200 MW да бъде включен съвсем скоро, а останалите три – съответно през 2026, 2027 и 2028 г.

„Призивът“ е част от Националната технологична инициатива – държавен план за посрещане на растящите енергийни нужди на сектори като изкуствен интелект, отбрана, химия и металургия чрез местни, безвъглеродни и надеждни източници.

„Турция чертае свой собствен път в ядрените технологии, укрепвайки независимостта и националната си сила“, написа Качър в социалната мрежа NSosyal. Той уточни, че проектът ще разчита на производствените възможности на турската индустрия, подкрепени от TENMAK, институтите на TÜBİTAK и университетите, за да внесе в страната усъвършенствани ядрени технологии.

Заявления за участие в програмата ще се приемат до 31 декември.

Според властите, освен „Аккую“, Турция се нуждае от поне още осем реактора и около 5 GW малки модулни реактори (SMRs), за да засили енергийната си сигурност и да гарантира достъпна електроенергия. Вече има планове за изграждане на още два завода – в Тракия и в Синоп на Черно море. Целта е до 2035 г. страната да достигне 7,2 GW ядрени мощности, а до 2050 г. – 20 GW.

