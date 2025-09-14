Турски съд нареди ограничаване на достъпа до Grok с мотива, че инструментът представлява заплаха за националната сигурност и обществения ред, съобщава БГНЕС, позовавайки се на Асоциацията за свобода на изразяване (İFÖD), която следи онлайн цензурата в страната.

Чатботът с изкуствен интелект е разработен от компанията XAI, собственост на милиардера Илон Мъск.

Решението е постановено по член 8/A от Закон № 5651, който позволява въвеждането на ограничения за съдържание с цел защита на националната сигурност и обществения ред – аргумент, често използван от властите в Турция.

През юли турската прокуратура започна разследване срещу Grok, след като инструментът води разговори с нецензурно съдържание, включително за президента Реджеп Тайип Ердоган и основателя на Републиката Мустафа Кемал Ататюрк. Инцидентът възникна след временно премахване на филтри за чувствителни политически теми, което по-късно беше отменено.

В рамките на това разследване вече беше издадена забрана за достъп до Grok, но тя не беше приложена. Отделно, на 9 юли съд в Анкара разпореди блокиране на 50 публикации от акаунта на Grok, отново с аргументи за защита на националната сигурност и обществения ред.

Част от публикациите бяха премахнати от платформата X, а други бяха направени недостъпни в Турция.

