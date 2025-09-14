Тяло на загинал бе открито сред руините от взрива в Мадрид

Испански пожарникари откриха в неделя тялото на мъж сред руините на бар в Мадрид, разрушен от експлозия, при която бяха ранени 25 души, двама от тях тежко.

Предполага се, че причината за съботния взрив в квартал Вайекас е изтичане на газ, но градските власти уточниха, че е твърде рано за окончателно заключение.

Екипите, подпомагани от специално обучени кучета, разчистваха внимателно развалините на приземния етаж, където стените и конструкцията се бяха срутили. „Работата беше доста сложна, с много хора, защото се наложи да премахваме буквално камък по камък и тухла по тухла,“ обясни говорителят на пожарната Хавиер Рамос.

От службите за спешна помощ в Мадрид потвърдиха в платформата X, че тялото на мъж е било намерено рано в неделя, а психолог по гражданска защита е оказал подкрепа на близките. Те добавиха, че общо 25 души са получили медицинска помощ, като двама от тях са настанени в болница в тежко състояние.

