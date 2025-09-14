"Беше като при земетресение": Разчистват отломките след взрива в кафене в Мадрид (ВИДЕО)

Службите за спешна помощ разчистиха отломките в събота след експлозия в кафене в испанската столица Мадрид.

Снимка: Ройтерс

При инцидента бяха ранени най-малко 25 души, трима от които сериозно, съобщиха службите за спешна помощ, пише Ройтерс.

Съсед от жилищния блок, където е станала експлозията, разказа, че експлозията е била като земетресение, след което е настъпила тишина и хората са започнали да се приближават към мястото.

Снимка: Ройтерс

„Беше ужасно. Първоначално гледахме от стаите си, а когато се случи експлозията, всичко се разклати, като при земетресение, а след това настъпи тишина. След това видяхме, че хора от ъгъла и отвсякъде започнаха да се събират тук“, разказва мъжът.

Експлозията е станала в 15 ч. местно време във Валекас, южния централен район на Мадрид.

Снимка: Ройтерс

Причината за експлозията все още не е известна.

