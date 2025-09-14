dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
09 Незначителна облачност 16°
10 Незначителна облачност 18°
11 Слънчево 20°
12 Слънчево 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

"Беше като при земетресение": Разчистват отломките след взрива в кафене в Мадрид (ВИДЕО)

„Беше ужасно. Първоначално гледахме от стаите си, а когато се случи експлозията, всичко се разклати“, разказва мъж

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:58 ч. 14.09.2025 г.

Службите за спешна помощ разчистиха отломките в събота след експлозия в кафене в испанската столица Мадрид.

Снимка: Ройтерс

При инцидента бяха ранени най-малко 25 души, трима от които сериозно, съобщиха службите за спешна помощ, пише Ройтерс.

Най-малко 25 души са ранени при експлозия в бар в Мадрид (СНИМКИ)

Съсед от жилищния блок, където е станала експлозията, разказа, че експлозията е била като земетресение, след което е настъпила тишина и хората са започнали да се приближават към мястото.

Снимка: Ройтерс

„Беше ужасно. Първоначално гледахме от стаите си, а когато се случи експлозията, всичко се разклати, като при земетресение, а след това настъпи тишина. След това видяхме, че хора от ъгъла и отвсякъде започнаха да се събират тук“, разказва мъжът.

Експлозията е станала в 15 ч. местно време във Валекас, южния централен район на Мадрид.

Снимка: Ройтерс

Причината за експлозията все още не е известна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер
Мъж е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София

Мъж е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София
Мисия за защита на източния фланг: Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие

Мисия за защита на източния фланг: Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие
„Възраждане“ с протест в центъра на София (СНИМКИ)

„Възраждане“ с протест в центъра на София (СНИМКИ)
Челният удар на „Цариградско шосе“: Камион за миене на улиците се е движил в насрещното

Челният удар на „Цариградско шосе“: Камион за миене на улиците се е движил в насрещното
Тази сутрин
Снимка: Цената на топлото: По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България
Цената на топлото: По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Ретро чар край морето
Ретро чар край морето
Снимка: Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Снимка: Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс