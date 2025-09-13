Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание "Мундо", цитирано от БТА.
Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищната сграда.
На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение.
Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките.
#Internacional | Una fuerte explosión se registró este sábado en el bar Mis Tesoros, en Madrid (España), y ha dejado un total de 14 personas heridas, una de ellas en estado de gravedad.— Notitarde (@webnotitarde) September 13, 2025
La deflagración afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local
RRSS pic.twitter.com/eci3Hguxd5
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK