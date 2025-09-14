Силно земетресение разтърси Северна Колумбия тази сутрин. Трусът е бил с магнитуд 5,7 и на дълбочина 10 км, съобщава Ройтерс.
Досега не са получени съобщения за жертви или щети, но местните власти са започнали да оценяват щетите и да наблюдават ситуацията в очакване на евентуални вторични трусове.
Земетресението, усетено от жителите в няколко района на северната част на страната, предизвика безпокойство сред гражданите, особено като се има предвид плиткият му епицентър, което го прави по-осезаемо на повърхността.
Колумбия се намира в „Огнения пръстен“ в Тихия океан - район, известен с висока сеизмична и вулканична активност.
