Силно земетресение разтърси Северна Колумбия тази сутрин. Трусът е бил с магнитуд 5,7 и на дълбочина 10 км, съобщава Ройтерс.

Досега не са получени съобщения за жертви или щети, но местните власти са започнали да оценяват щетите и да наблюдават ситуацията в очакване на евентуални вторични трусове.

Земетресението, усетено от жителите в няколко района на северната част на страната, предизвика безпокойство сред гражданите, особено като се има предвид плиткият му епицентър, което го прави по-осезаемо на повърхността.

Колумбия се намира в „Огнения пръстен“ в Тихия океан - район, известен с висока сеизмична и вулканична активност.

