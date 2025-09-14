Силно земетресение разтърси Индия (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси североизточната част на Индия, съобщи Германският изследователски център за геонауки.
Земетресението е регистрирано днес в 16:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) с епицентър в окръг Удалгури. Дълбочината му е 5 км.
Трусовете са усетени чак в Северна Бенгалия и съседен Бутан. До момента не са постъпили съобщения за ранени или материални щети.
EQ of M: 5.8, On: 14/09/2025 16:41:50 IST, Lat: 26.78 N, Long: 92.33 E, Depth: 5 Km, Location: Udalguri, Assam.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 14, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/fGgMfM05Lb
В социалните мрежи потребители споделиха видеоклипове, на които се виждат люлеене и пукнатини.
An earthquake struck Guwahati today. Sharing a glimpse from my residence — this flower tub alone is enough to show how powerful the tremors were. pic.twitter.com/fAviob2tzz— Bhupen kumar Borah (@BhupenKBorah) September 14, 2025
Североизточната част на страната попада в зона с висока сеизмична активност, което прави земетресенията чести в региона, съобщиха официални представители.
It was a massive one #earthquake pic.twitter.com/hR5hmnhnPW— Dhritiraj (@Dhritiraj20) September 14, 2025
Земетресението настъпи няколко дни, след като на 2 септември трус с магнитуд 3,5 разтърси Сонитпур в Асам.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase