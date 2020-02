„Не мога да кажа, че парите от туристически данък се харчат рационално“. Това коментира в ефира на „Важното, казано на глас“ по bTV Радио изпълнителният директор на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

От една страна, според него, те не са много. От друга, Драганов смята, че София трябва да започне да предлага културни кооперативи - запълване на публичните пространства с провеждане на различни фестивали, концерти, включително улични музиканти.

Народното събрание окончателно прие разпоредби, според които апартаментите и стаите за гости, които се отдават краткосрочно под наем, ще плащат туристически данък на общините. Той е приравнен на хотелите и други туристически обекти с една звезда.

Правилото се отнася и за имотите, отдавани през онлайн платформи като Airbnb, Booking и сходни платформи.

Драганов приветства промените и отбеляза, че с тях фактически се слага край на цялата сага, свързана с платформите за отдаване под наем. Според него това не би се отразило на туристически поток и да отблъсне посетители на страната ни.

По повод коментари, че промените, свързани с Airbnb всъщност работят в полза на хотелите, Драганов каза, че реакцията идва от хотели, които не искат да напуснат зоната си на комфорт. „Те си мислеха, че като задраскат тези, които работят по платформите, нашите хотели ще се напълнят. Не, вашите хотели няма да се напълнят“, коментира Драганов и допълни: Трябва да дадете такава цена, така че човек да се изненада как дава толкова малко и получава толкова много, а не обратното.

Според Драганов все повече хора използват празните си стаи за отдаване под наем. „Българите са прекрасни, ние обичаме да поканим някой на гости да ни забавлява, да му направим кекс, кафе, баница, ракия. Искаме да видим усмихнати хора, защото всичките ни роднини са със сериозни физиономии“, допълни директорът на Института за анализи и оценки в туризма.

Преди месец Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация поиска ДДС-то за заведенията да се „стопи“ до 5-6% от сегашните 20. Директорът на Института за анализи и оценки в туризма приветства идеята. За малките заведения е непосилно да имат 20% печалба върху едно кафе и да ги даде на държавата, обясни Драганов. И допълни: „Може би е добре правителството да помисли, ако не това, то тогава следващото, което ще мисли повече за туризма, да направи така, че да подобри местните икономики, да създаде работни места, да осигури поминък и да има топла храна за българите, така че те да се чувстват като французи в Париж“.