Ако времето продължава да е благосклонно към нас, ни дава шанс въобще да не достигнем до мъртвия обем на язовира. Това коментира в ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио радио кметът на Перник Станислав Владимиров.

Your browser does not support the audio element.

Благодарение на високите температури, които ускориха снеготопенето, и валежите от последните дни, има много голям приток. Само за последните две денонощия близо 23 см се покачи нивото на язовир Студена, обясни кметът.

Според него при влажна пролет и още снеговалежи към края на пролетта може да се говори за по-лек режим и дори отменяне на режима на водата.



По думите на Владимиров строежът на съоръжението, което трябва да свърже Перник и София, се движи по график и с много бързи темпове. Той предположи, че няма да се стигне до момент, в който да няма вода в язовира и да не е готово съоръжението.

Междувременно стана ясно, че във водата в пернишкия квартал "Изток" има ешерихия коли и ентерококи и тя не е годна за пиене. Кметът обясни, че това се държи на старата канализация засмуква всичко по време на режим и се стига до такива ситуации. В момента проби от водата от квартала са дадени на РЗИ и се чака официалното становище.