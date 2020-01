Прогнозата за покачване на цените заради наредба № Н-18 вече е реалност. Това обясни в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio председателят на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер Ясен Танев.

Your browser does not support the audio element.

„Цените в IT сектора се качиха. В момента няма хора, а който има необходимост да извърши нещо извън графиците – му струва по-скъпо. Колегите от ресторантьорския, хотелиерския бизнес имат своите калкулации. Това, което аз съм чул е, че говорят за покачване от порядъка на 20-30%, след като наредбата влезе в сила на 1 февруари“, обясни Танев.

По думите му Наредба № Н-18 не е само софтуерна наредба: „Тя променя начина, по който българският бизнес е работил досега. Промените ще се отразят на всички – от малкото магазинче, което използва касов апарат до международната голяма компания.

Това, което е страшно е, че наредбата изисква достъп до цялата база данни чрез инструмент с отворен код. Реално НАП може да изтегли всички данни. Например, доставни цени, себестойности, рецепти, разписания на графици, логистични схеми, имена на клиенти и техните навици.“, обясни още експертът.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл!