„Д-р Петър Москов съм го учил на здравен мениджмънт, но той беше слаб ученик.“ Това каза бившият служебен здравен министър д-р Стойчо Кацаров в ефира на bTV Radio. Той коментира обвиненията на Петър Москов, че стандартът за спешните отделения е свален по иск, защитаван от д-р Кацаров.

„Аз не си спомням спешната помощ да е била по-добра преди решението на Върховния съд или пък да е станала по-лоша след това. Спешната помощ се нуждае от цялостна реорганизация, а не от изисквания за квадратура и брой кабинети. Мястото й в системата на здравеопазването не е добро“, каза д-р Кацаров.

По думите му реорганизацията трябва да се прави комплексно, а не на отделни звена. „Реформата трябва да обхване болничната, извънболничната и спешната помощ. Спешната помощ трябва да се интегрира много добре със спешните приемни отделения на болниците. В момента тя е напълно откъсната и това е една от причините за явления като този във Враца или обикалянето на линейки от болница на болница“, допълни той.

Според д-р Кацаров няма как да се търси вина за състоянието на здравната система, от който и да е служебен министър.

„Виновници за това, освен Петър Москов, са и всички останали министри на ГЕРБ през последните 10 години. Те са отговорни за днешното състояние на здравната система“, допълни той.

Бившият служебен министър коментира и сигнала, който изпратиха от ГЕРБ до прокуратурата преди дни, че той е бил информиран за установен от КПКОНПИ конфликт на интереси на вече бившия изпълнителен директор на болница "Лозенец" Радосвет Горнев, но не предприел никакви действия.

„Това са клеветнически твърдения. Аз засегнах много сериозни интереси, включително икономически. Сега те си отмъщават. Депутатът Костадин Ангелов е острието на отмъщението, но не е източникът“, заяви той.

Д-р Стойчо Кацаров направи и оценка на работата си като служебен министър. „Генерално смятам, че водих много добре управлението на здравната система в тази тежка ситуация и взехме възможно най-добрите решения. На теория винаги може да се желае и по-добро“, каза той.

Той коментира и приетия на първо четене бюджет на НЗОК, както и пандемията.