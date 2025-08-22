Откриха 16-годишния Георги, обявен за издирване във Варна

16-годишният Георги Диянов Чомаков, обявен за издирване от варненска полиция, е открит и върнат при семейството си.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна.
Гражданин е видял съобщенията в медиите и е подал сигнал в Четвърто Районно управление, че е забелязал младежа, предава БНР.
Георги изчезва на 18 август, след като напуска автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна.
