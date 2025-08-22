dalivali.bg
София
Откриха 16-годишния Георги, обявен за издирване във Варна

Момчето е върнато при семейството си

Публикувано в  10:52 ч. 22.08.2025 г.

Публикувано в  10:52 ч. 22.08.2025 г.

16-годишният Георги Диянов Чомаков, обявен за издирване от варненска полиция, е открит и върнат при семейството си.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна.

Гражданин е видял съобщенията в медиите и е подал сигнал в Четвърто Районно управление, че е забелязал младежа, предава БНР.

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Георги изчезва на 18 август, след като напуска автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна.

