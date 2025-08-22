Индийският парламент прие закон, който забранява онлайн хазарта, след като правителствени данни показаха, че компаниите са извлекли 2,3 милиарда долара годишно от 450 милиона души.

Забраната засяга платформи за карти, покер и фентъзи спортове, включително изключително популярните в Индия местни приложения за фентъзи крикет.

Тя също така поставя под въпрос съдбата на основния спонсор на индийския национален отбор по крикет, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Dream11, най-голямата платформа за фентъзи спортове в Индия, беше обявена на 20 юли 2023 г. за основен спонсор на страната за три години, като логото ѝ е изписано на екипите на индийския национален отбор.

Управителният съвет на крикета в Индия (BCCI) не е направил никакво изявление относно този ключов спонсор.

„Ако не е позволено, няма да правим нищо“, заяви секретарят на BCCI Деважит Саикия.

„BCCI ще спазва всички политики на страната, определени от централното правителство“, добави той.

Законът за насърчаване и регулиране на онлайн игрите беше приет от двете камари на парламента късно на 21 август и криминализира предлагането, промотирането и финансирането на такива игри, като нарушителите могат да получат до пет години затвор.

Dream 11 отбеляза, че след приемането на законопроекта „игрите с пари и състезанията са преустановени“, но призова феновете да „останат на линия“.

Други игри останаха онлайн днес, тъй като законопроектът все още трябва да бъде официално ратифициран от президента, преди да влезе в сила.

