Южноафриканският ветеринарен лекар Амир Анвари назова пет породи кучета, които никога не би имал, съобщава Daily Express.

Според ветеринаря някои породи имат характеристики, които ги правят твърде трудни за отглеждане за повечето собственици. Той включва дакели, френски булдози, малиноа, бордър колита и лабрадори ретривъри сред тях.

Анвари обясни, че дакелите страдат от много вродени заболявания. По-специално, те често имат заболявания на гръбначния стълб и са с наднормено тегло. Освен това са много тревожни, дори когато са отделени от стопанина си за кратко време.

Френските булдози също попаднаха в списъка поради хронични здравословни проблеми.

Ветеринарният лекар описа малиноа и бордър колита като работни кучета, които се нуждаят от постоянна физическа активност и умствена стимулация. Ако им липсва внимание, те стават разрушителни. Анвари смята, че мнозина ще намерят лабрадорите за най-неочакваното нещо в неговия списък. Според него обаче хората подценяват трудността на грижата за тези кучета. Факт е, че лабрадорите са много лакоми и склонни към затлъстяване, така че е необходимо стриктно да се следи диетата им.

Преди това популярният австралийски експерт по кучета Адам Спайви посочи три породи кучета, които са най-подходящи за начинаещи собственици. Експертът постави хрътките на първо място в списъка.

