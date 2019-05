Средно около 90 чувала с боклуци от детска площадка в столицата събират група ентусиасти, които станаха популярни с фейсбук групата „Бъди общественополезен“. Това съобщи в ефира на bTV Radio Виктор Райковски, който е един от организаторите.

Освен почистването, гражданите боядисват и преобразяват стари градинки. В началото започват да закупуват боята, чувалите и материалите със собствени средства, но отскоро общината им ги осигурява.

Столичаните откриват в почвата боклуци, които са попаднали там преди повече от 20 години. „Занемаряването през последните 30 години беше много фатално и дори в момента общината да е свръхработеща, не смятам че е способна да се справи с толкова много боклук“, допълни той.

По думите му най-често срещаните отпадъци са фасовете от цигари, найлоновите пликчета и пластмасовите прибори за хранене.

На 11 и 12 май доброволците отново се събират, за да почистят детска площадка в кв. „Дружба”.